Євреї України просять Ізраїль допомогти боротися з іранськими безпілотниками

Українські євреї звернулися до президента, уряду, Кнесету та громадянського суспільства Ізраїлю із закликом допомогти боротися з іранськими безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на виконавчого співпрезидента Вааду України Йосифа Зісельса.

"Друзі, ще не пізно приєднатися до союзу демократичних і вільних країн. Україна потребує вашої допомоги. Щодня на наші міста обрушуються десятки безпілотників іранського походження. Ізраїль безумовно має технології ефективної боротьби з подібною загрозою. Допоможіть Україні зменшити кількість невинних жертв нелюдської аґресії. Займіть своє місце на світлій і справедливій стороні історії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Росія – очевидна і відверта загроза всьому цивілізованому світу, яка обрала собі союзників на Близькому Сході, і це не Ізраїль, а "пасивна позиція псевдонейтралітету, яку зайняв уряд Ізраїлю, насправді грає лише на руку агресору". Намагання ж не розгнівати Росію нічим не відрізняється від спроб задобрити терористів, і "Україна і Ізраїль чудово знають, чим загрожує подібна лінія поведінки".

У зверненні нагадують, що надання Україні озброєння – основний фактор, що допомагає наблизити довгоочікуваний мир.

Наразі звернення підписали 106 людей, але збір підписів триває.

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