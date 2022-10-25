Євреї України просять Ізраїль допомогти боротися з іранськими безпілотниками
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на виконавчого співпрезидента Вааду України Йосифа Зісельса.
"Друзі, ще не пізно приєднатися до союзу демократичних і вільних країн. Україна потребує вашої допомоги. Щодня на наші міста обрушуються десятки безпілотників іранського походження. Ізраїль безумовно має технології ефективної боротьби з подібною загрозою. Допоможіть Україні зменшити кількість невинних жертв нелюдської аґресії. Займіть своє місце на світлій і справедливій стороні історії", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Росія – очевидна і відверта загроза всьому цивілізованому світу, яка обрала собі союзників на Близькому Сході, і це не Ізраїль, а "пасивна позиція псевдонейтралітету, яку зайняв уряд Ізраїлю, насправді грає лише на руку агресору". Намагання ж не розгнівати Росію нічим не відрізняється від спроб задобрити терористів, і "Україна і Ізраїль чудово знають, чим загрожує подібна лінія поведінки".
У зверненні нагадують, що надання Україні озброєння – основний фактор, що допомагає наблизити довгоочікуваний мир.
Наразі звернення підписали 106 людей, але збір підписів триває.