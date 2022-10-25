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Росія має намір висунути Україні звинувачення щодо "брудної бомби" в Радбезі ООН

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оон,радбез
Росія має намір у вівторок, 25 жовтня, висунути у Раді безпеки ООН звинувачення в тому, що Україна нібито планує застосувати "брудну бомбу".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив постпред Росії при ООН Василь Небензя.

При цьому Росія традиційно вимагає провести засідання за зачиненими дверима.

"Ми розглядатимемо використання "брудної бомби" як акт ядерного тероризму", - заявив він.

У відповідь на вимоги Росії британська місія при ООН нагадала світові, що Україна не має ядерної зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Твердження Росії про українську "брудну бомбу" абсурдні, - Столтенберг

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Alex Sav 8157c114
    весь світ дивиться на потуги позбавленої розуму парашки
  • PREDATOR PREDATOR
    Після всіх злочинів, москалі в раді безпеці знаходяться і висувають звинувачення.
  • Ivan Iktor
    Це якась віртуальна реальність
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