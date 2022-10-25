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Штайнмаєр прибув до України і готується зустрітися із Зеленським

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штайнмаєр
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 25 жовтня вперше за вісім місяців повномасштабної війни в Україні прибув до Києва та готується зустрітися з главою нашої держави Володимиром Зеленським. Він має намір на власні очі побачити наслідки обстрілів України військами РФ.

Про це повідомляє Welt, передає Цензор.НЕТ.

Візит відбувся із третьої спроби, раніше Україна та Німеччина не могли домовитися про приїзд Штайнмаєра.

За даними Офісу федерального президента, Штайнмаєр і Зеленський хочуть звернутися зі спільним закликом до німецьких міст та муніципалітетів вступити у нові партнерські відносини з українськими муніципалітетами у короткостроковій перспективі та допомогти українцям пережити зиму. Через удари РФ по енергетичній інфраструктурі це стало великою проблемою.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Yuriy Kundin 685c06ac
    Штайнмайєр мав мужність визнати свої помилки на відміну від Зелі.
  • Ksenia VB
    Він хотів уже давно приїхати, але зелень тоді йому відмовила. І даремно
  • Sophia-Maria Duglass
    Пусть зараз розповість ХТО йому подсунув ФОРМУЛУ ШТАНМАЙЕРА ?
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