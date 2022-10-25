Окупанти облаштовують оборонні позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області, - Генштаб ЗСУ

Ворог облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це станом на 6:00 25 жовтня у фейсбуці повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"За наявною інформацією, противник облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Так, у районі населеного пункту Горностаївка, інженерно-саперні підрозділи російських окупаційних військ проводять мінування берегової лінії, залишаючи невеликі проходи для потенційного відступу своїх військ з правого берега.

Тривають заходи евакуації місцевих жителів з тимчасово зайнятого Херсона. З правобережної частини міста, в населені пункти Генічеськ та Скадовськ, вивезено обладнання та персонал всіх банків та окупаційної адміністрації. Викрадено обладнання Інтернет-провайдерів. Евакуації підлягають представники оперативних служб та медичний персонал. Припинено фінансування шкіл та забезпечення харчуванням дітей у школах. Зросла кількість грабежів місцевих жителів та випадків мародерства.

В населений пункт Львове, на заміну евакуйованим колаборантам, перекидають військовослужбовців з числа мобілізованих осіб", - йдеться в повідомленні.

За уточненою інформацією, за останні дні підтверджено знищення п’яти одиниць озброєння і військової техніки та до 110 військовослужбовців окупаційних військ у Запорізькій та Херсонській областях.

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