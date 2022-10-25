Гаряча ніч для окупантів на Мелітопольщині. Пролунало 7 потужних вибухів біля залізничного мосту у Світлодолинському, - Федоров
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Окупантам знову неспокійно на Мелітопольщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, минула ніч була гарячою для них у селі Світлодолинське Мелітопольського району.
"Місцеві жителі нарахували біля 7 потужних вибухів. Спостерігався дим з боку залізничного мосту. Маємо надію, що у загарбників мінус один шлях для транспортування техніки. Очікуємо на гарні новини від ЗСУ!", - зазначає він.