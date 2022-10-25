Нідерланди видали майже 100 дозволів на звільнення від санкцій проти РФ, - ЗМІ

У Нідерландах декілька міністерств видали 91 спеціальний дозвіл на звільнення від санкцій, запроваджених Європейським Союзом проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє RTL News.

"З початку повномасштабної війни наприкінці лютого міністерства надали загалом 91 дозвіл", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, гарантувати звільнення від санкцій у Нідерландах можуть МЗС, міністерства економіки, фінансів, інфраструктури та освіти. Такі дозволи мають забезпечити певний ступінь гнучкості у конкретних особливих випадках.

Зокрема, з квітня в ЄС діє заборона для суден під російським прапором заходити в порти. Проте міністерство інфраструктури та управління водними ресурсами Нідерландів дозволило допускати судна з певним вантажем. У результаті спеціальні дозволи отримали 34 суден, які перевозили, зокрема, алюміній і продовольство.

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За інформацією видання, міністерство з питань клімату та енергетичної політики зробило виняток для 25 нідерландських організацій на отримання енергоресурсів з РФ. Вони забезпечують електрикою 150 компаній та установ, у тому числі муніципалітети та школи.

Міністерство зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва видало 13 різним організаціям на гуманітарних підставах загалом 18 дозволів.

МЗС Нідерландів видало один дозвіл компанії, щоб та змогла отримати платіж з Росії, а мінфін зробив 13 винятків щодо заморожених активів і товарів, які підпадають під санкційний режим.

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У публікації пояснюється, що міністерства не хочуть оприлюднювати назви компаній, оскільки це "стосується конфіденційної інформації".