Рашисти обстріляли Куп’янськ, Вовчанськ та населені пункти п’яти районів Харківщини

Протягом минулої доби ворог продовжував терор цивільного населення Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, іфнормує Цензор.НЕТ.

Зокрема, окупанти обстріляли міста Куп'янськ та Вовчанськ, а також населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів.

За словами Синєгубова, у Куп'янську внаслідок ракетного удару, попередньо ракетами С-300, пошкоджено адміністративну будівлю. У Дворічанській громаді пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа. Без постраждалих.

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Золочівській громаді Богодухівського району з пораненням госпіталізований 36-річний тракторист. В Куп'янському районі госпіталізовані 3 людей, що отримали поранення напередодні", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що триває розмінування звільнених від окупантів територій. За добу піротехнічними підрозділами ДСНС знешкоджено 455 вибухонебезпечних предметів.

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"На лінії зіткнення наші захисники продовжують вести бої з російськими окупантами. Віримо в ЗСУ та нашу Перемогу", - резюмує Синєгубов.