KFC остаточно йде з Росії: мережу ребрендують
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті американській компанії Yum! Brands, якій належать бренди KFC і Pizza Hut.
Смарт Сервіс ЛТД стане власником усіх ресторанів KFC, що належали Yum! Brands напряму, та прав на майстер-франшизу для франчайзингових закладів KFC.
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За домовленістю сторін, покупець повинен забезпечити поступовий ребрендинг усіх закладів KFC в Росії.
У Росії працюють близько 1000 ресторанів KFC. ТОВ "Ям Ресторантс Раша", яка входить до структури Yum! Brands, керує лише 70 закладами, решта працюють за ліцензією чи франшизою. На відміну від McDonald’s, у якого було лише три франчайзі, KFC має багато невеликих партнерів, тому на вихід Yum! Brands з Росії знадобилось набагато більше часу.
Газета Комерсант стверджує, що заклади KFC у Росії мають перейменувати на Rostic’s.
Іншу російську мережу Yum! Brands - ресторани Pizza Hut – продали за такою ж моделлю. Місцева компанія розпочала процес проведення ребрендингу, керуючись концептом, не пов'язаним з американським брендом.