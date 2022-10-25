Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 68 420 осіб, 248 гелікоптерів, 271 літак, 2611 танків, 1674 артсистеми, 5321 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 25 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 68 420 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ. Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.10 орієнтовно становлять: особового складу - близько 68420 (+480) осіб ліквідовано, танків - 2611 (+21) од, бойових броньованих машин - 5321 (+26) од, артилерійських систем - 1674 (+1) од, РСЗВ - 377 (+2) од, засоби ППО - 190 (+1) од, літаків - 271 (+1) од, гелікоптерів - 248 (+3) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1372 (+2), крилаті ракети - 350 (+0), кораблі /катери - 16 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 4054 (+10) од, спеціальна техніка - 149 (+0). "Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: Ірина Дашківська