Окупанти розбудовують "лінію вагнера" на Луганщині, - Гайдай
Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай повідомив у телеграмі.
"Ще далі від лінії фронту (щоправда, поки незрозуміло чому) триває розбудова "лінії вагнера". А на стовпах почастішали оголошення про набір на вакансії "групою вагнера", — зазначив він.
Так, за даними голови ОВА, шукають, зокрема, бульдозеристів, водіїв-маніпуляторників, екскаваторників та водіїв важної техніки. Вимоги: вік 24-50 років і досвід роботи на подібній техніці.
Також у росіян спостерігається "суттєвий некомплект" офіцерських і сержантських посад інструкторсько-викладацького складу навчальних частин у зв'язку із загибеллю більшості таких спеціалістів під час бойових дій, а також через надмірну кількість мобілізованих.
Непоодинокими, за інформацією Гайдая, є випадки призначення на подібні посади осіб рядового складу, які щойно підписали контракт і мають хоч якийсь бойовий досвід.