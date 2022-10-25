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По всій Україні обмежили постачання електроенергії для промисловості

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електроенергія
Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" вимушено застосував графіки обмеження електроспоживання та потужності для промислових споживачів в усіх регіонах України. Це зроблено для стабілізації роботи енергосистеми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "Укренерго".

"Примусові обмеження споживачів електроенергії - повністю контрольований захід, який дозволяє знизити навантаження на електромережі та дає можливість збалансувати роботу енергосистеми", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" зазначили, що свідоме зниження споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього піку споживання (6:00-11:00 та 17:00-13:00), зменшує ризик перевантаження в мережах та застосування обмежень споживачів.

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"Просимо споживачів свідомо та ощадливо підходити до споживання електроенергії, не вмикати вмережу одночасно два або більше потужних електроприладів, а також за можливості перенести користування деякими з них на нічний період (пральні машини, бойлери, обігрівачі тощо)", - додали в компанії.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Oleg Iskra 14887c2d
    Мозок собі виключи, населення споживає в рази менше за промисловість.Підприємства критично важливої інфраструктури та оборонки обмежувати не будуть, а решта нехай працюють в нічний час. Добробут населення важливіший за зароблення бенею та татарином чергових мільйонів, саме за благополуччя своїх родин воюють наші захисники, а не за промисловість олігархів.
  • Oleg Iskra 14887c2d
    Все, що потрібно для забезпечення життєдіяльності населення та ЗСУ буде працювати та вироблятися. Все, що працює на беню,фірташа, татарина повинно бути обмежене, в пріоритеті постачання електроенергією населення країни.
  • Аноним Аноним 35a2ac1c
    Це срака. Населення потрібно відключати, а не промисловість.
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