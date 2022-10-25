Чехія заборонила в’їзд росіянам за шенгенськими візами

З 25 жовтня росіяни з шенгенськими візами будь-якої держави ЄС, які подорожують із метою туризму, спорту чи культури, не допускаються на територію Чехії.

Як нформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.NET, таке рішення було ухвалено чеським урядом 12 жовтня на пропозицію Міністерства закордонних справ.

"Тоді як в Україні російські ракети падають на дитячі майданчики і на людей, які просто їдуть на роботу, щодня через міжнародний аеропорт до Чехії виїжджають до 200 громадян РФ. Саме тому ми домовилися, що у в'їзді буде відмовлено тим громадянам Росії, які прибувають на територію Чехії через зовнішні кордони Шенгенської зони – тобто через наш міжнародний аеропорт – із метою туризму, спорту чи культури", – пояснив рішення міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

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Таким чином Чехія приєднується до країн Балтії, Польщі та Фінляндії, які раніше вже закрили свої кордони для російських туристів.

Уряд Чехії запровадив заборону на видачу віз громадянам Росії та Білорусі після вторгнення Путіна до України у лютому. Ця заборона все ще чинна, за винятком гуманітарних випадків.

Нагадаэмо, 6 вересня Європейська комісія підтримала пропозицію призупинити дію угоди ЄС про спрощений візовий режим із Росією.