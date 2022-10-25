Щонайменше 1251 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Рф

Станом на ранок 25 жовтня 2022 року більш ніж 1251 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 430 дітей загинуло та понад 821 зазнали поранень.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 419, Харківській - 260, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Дніпропетровській – 31", - йдеться в повідомленні.



Так, 24 жовтня внаслідок обстрілів ворогом с. Приморське Василівського району Запорізької області отримав поранення 12-річний хлопчик.



Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2677 закладів освіти. 331 з них зруйновано повністю.

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