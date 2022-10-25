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СБУ знешкодила російських агентів у Миколаєві, які позиціонували себе як проросійське "підпілля"

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сбу,зрада
Викрито двох мешканців м. Миколаєва, які, називаючи себе "підпіллям", виконували завдання для кураторів спецслужб країни-агресора за грошову винагороду.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Зловмисники займалися прихованою підготовкою замовних сюжетів для кремлівських інформресурсів. У своїх матеріалах закликали до захоплення південного регіону та фізичної ліквідації керівництва обласної військової адміністрації.

Для маскування підривної діяльності зрадники видавали себе за "блогерів", які нібито інформують громадян про внутрішню обстановку на Миколаївщині.

У результаті слідчо-оперативних заходів співробітники СБУ встановили "зв’язкових" російської агентури. Ними виявились декілька представників інформаційного агентства кремля "РИА Новости".

Ще одним завданням зловмисників був збір розвідданих про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах, за що зрадники отримували фінансову винагороду.

Також вони "зливали" агресорам відомості про наслідки регулярних ракетно-артилерійських обстрілів обласного центру.

За даними слідства, ворожими поплічниками є двоє місцевих жителів, які після початку повномасштабного вторгнення були завербовані російськими спецслужбами.

Наразі слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Атас Злой
    У Миколаївської області (я тут мешкаю) частіше усього зустрічаються акації, клени та горіхи. Але задля того, щоб перевішати цих зрадників та кацапських потвор, я згоден перевезти з Карпат та висадити на найвищій точці міста цілий ліс смерек. У мене до цих покидьків особистий рахунок. Я б і у день, і у ночі власними руками викопував би українські смереки (звісно, за допомогою місцевих мешканців), щоб висадити їх на центральному проспекті мого рідного міста і спорудити шибеницю для кремлівської воші і його банди. Я людина дуже похилого віку і ніколи не думав, що у мені в серці буде стільки ненависті. За загиблих знайомих дітей, за вбитих цивільних, за знущання над людьми, за зруйноване рідне місто, за сльози моїх дітей і онуків... я буду вбивати цих орків як тільки зможу. Нема вже до них ніякої жалості, є лише люта ненавість. Смерть рашистам і їхнім холуям! Слава Україні!
  • Атас Злой
    На смереку гадів.
  • Al Serh
    Дешевше втопити у Південному Бузі!
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