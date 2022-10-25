40 тіл російських військових виявили на Чернігівщині
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На Чернігівщині знайшли 40 тіл російських військових, які загинули під час активних бойових дій у лютому-березні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"На території області вилучено 40 тіл представників ворожої армії, які будуть ресурсом для обміну на наших загиблих", – написав начальник Чернігівської ОВА.
У Чернігівській області російські війська залишили після себе понад 8 тисяч зруйнованих чи пошкоджених будівель. Понад 90% – це житло. Розбиті 33 мости та переходи, пошкоджено більше 1100 км автомобільних доріг.