Увесь берег річки Красна на Сватівщині замінований російськими окупантами, - Гайдай

Українські захисники просуваються на Луганщині.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Увесь берег річки Красна на Сватівщині заміновано. Рашисти продовжують посилено обстрілювати деокуповані села", - йдеться в повідомленні.

За словами Гайдая, окупанти також підривають невеличкі мости, щоб рашистів не оточили.

"Просування Збройним Силам України дається достатньо важко, але все одно воно відбувається. Крок за кроком. Ми бачили вже й на мапі, що звільнюються населені пункти Луганщини, будемо заходити та дивитимемось, що там відбувається, скільки людей залишилось та чим ми можемо їм допомогти", - додав очільник обладміністрації.

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