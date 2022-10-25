Окупанти розпочали "паспортизацію" населення окупованого Маріуполя, - Андрющенко

Російські загарбники у тимчасово окупованому Маріуполі розпочали видачу паспортів РФ.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Паспортизація Маріуполя почалась. В Маріупольському районі в с. Мангуш видано перші паспорти росії маріупольцям. Правда, не без "чорної мітки". Місце реєстрації - "днр Маріуполь". Ти наче "росіянин", але не такий як росіяни. Недонелюдь.

Швидкість обробки наднизька, тому процес затягнеться на місяці. В першу чергу будуть облслуговувати тих, хто працює на бюджетні установи, тобто хто зобов'язаний мати російське громадянство", - зазначив він.

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