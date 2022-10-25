Членом оточення Путіна, який висловив йому невдоволення ходом війни проти України, був Пригожин, - WP

Членом оточення російського диктатора Володимира Путіна, який наважився висловити йому "значну" незгоду з рішеннями щодо війни проти України, був засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин.

Про це пише The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За інформацією офіційних осіб США, Пригожин особисто сказав Путіну, що його військове командування погано керує бойовими діями. Як зазначається, критика Пригожина перегукується з тим, що він публічно говорив упродовж кількох тижнів.

Офіційні особи, на яких посилається видання, наголосили, що здатність Пригожина різко засуджувати російських військових у приватній бесіді з Путіним говорить про зростання його впливу під час розвитку поразки Росії у війні проти України.

"Це також підкреслює хитке становище формального керівництва російського оборонного істеблішменту, яке зазнало різкої критики з боку Пригожина та інших після кількох місяців бойових помилок та втрат", - пише WP.

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Як повідомляється, розчарування Пригожина в російському міноборони та його напруження у відносинах із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу стало предметом окремої доповіді американської розвідки. За даними американської розвідки, Пригожин заявив, що міноборони РФ надто покладається на Вагнера, але не дає ПВК достатньо грошей і ресурсів для виконання її місії.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати WP спілкування Пригожина та Путіна, Пригожин не відповів на прохання про коментар.

"Незрозуміло, чи зосереджений Пригожин насамперед на тому, щоб досягти більшого впливу в російському оборонному істеблішменті, чи він має більші політичні амбіції щодо себе або своїх близьких", – пише WP.

Нагадаємо, раніше видання Washington Post заявило, що російського диктатора Путіна почали критикувати у найближчому оточенні через війну в Україні.

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