Посли G7 підтримують незалежну журналістику в Україні на противагу пропаганді РФ, - результати зустрічі з Ткаченком

Посли країн "Великої сімки" (G7) заявили про підтримку української незалежної журналістики у протидії російській пропаганді за підсумками зустрічі з міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком та керівниками медіагруп, які ведуть мовлення в телемарафоні "Єдині новини" та Freedom.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому у твіттері групи послів, інформує Цензор.НЕТ.

"Посли G7 зустрілися з Олександром Ткаченком та українськими медіагрупами-учасниками телемарафону "Єдині новини" та Freedom. Посли підтвердили свою підтримку інклюзивної, незалежної журналістики в протидії російській пропаганді", - йдеться у повідомленні.

Раніше про зустріч, що відбулася в понеділок, повідомив Ткаченко.

"Говорили про принципи роботи, цифри, результати та спільні дії у боротьбі з російською пропагандою та дезінформацією", - написав Ткаченко у твіттері.

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