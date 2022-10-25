Стефанчук і Пелосі обговорили надання Україні військової та фінансової допомоги

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та речник палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі обговорили надання подальшої військової та фінансової допомоги Україні, перспективи вступу України до НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна все ще веде цю страшну війну. Веде успішно й дуже потрібно продовжувати і надалі її підтримувати до повної перемоги", - сказав Стефанчук на зустрічі з Пелосі на майданчику першого парламентського міжнародного саміту "Кримська платформа" у Загребі (Хорватія).

Як повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради, сторони також обговорили питання покарання Росії за скоєні в Україні злочини, участь США у відновленні України.

Стефанчук запросив Пелосі знову відвідати Україну, щоби виступити з трибуни українського парламенту.

У свою чергу Пелосі запевнила Стефанчука у подальшій стійкій та надійній співпраці між парламентами України та США.

"Для вас сьогодні настали історичні часи, коли ви не просто рятуєте своє життя та свої будинки - ви рятуєте демократію для себе та інших", - зазначила Пелосі.

Вона наголосила, що останні масовані російські ракетні обстріли та атаки іранських дронів-камікадзе мирних українських міст лише посилили бажання США підтримувати Україну, зокрема й у наданні відповідного озброєння.

"Весь світ бачить, що Україна у вогні, бачить, як страждають українці. Відбуваються жахливі речі, тому ми разом маємо зупинити цю війну", - наголосила Пелосі, додавши, що США готові стояти пліч-о-пліч з Україною і продовжувати підтримувати її, "доки кожен метр української землі не буде повернуто, зокрема й Крим".

Також читайте: Кримська платформа має сприяти визнанню Росії спонсором тероризму, - Стефанчук