Стефанчук і Пелосі обговорили надання Україні військової та фінансової допомоги
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Україна все ще веде цю страшну війну. Веде успішно й дуже потрібно продовжувати і надалі її підтримувати до повної перемоги", - сказав Стефанчук на зустрічі з Пелосі на майданчику першого парламентського міжнародного саміту "Кримська платформа" у Загребі (Хорватія).
Як повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради, сторони також обговорили питання покарання Росії за скоєні в Україні злочини, участь США у відновленні України.
Стефанчук запросив Пелосі знову відвідати Україну, щоби виступити з трибуни українського парламенту.
У свою чергу Пелосі запевнила Стефанчука у подальшій стійкій та надійній співпраці між парламентами України та США.
"Для вас сьогодні настали історичні часи, коли ви не просто рятуєте своє життя та свої будинки - ви рятуєте демократію для себе та інших", - зазначила Пелосі.
Вона наголосила, що останні масовані російські ракетні обстріли та атаки іранських дронів-камікадзе мирних українських міст лише посилили бажання США підтримувати Україну, зокрема й у наданні відповідного озброєння.
"Весь світ бачить, що Україна у вогні, бачить, як страждають українці. Відбуваються жахливі речі, тому ми разом маємо зупинити цю війну", - наголосила Пелосі, додавши, що США готові стояти пліч-о-пліч з Україною і продовжувати підтримувати її, "доки кожен метр української землі не буде повернуто, зокрема й Крим".