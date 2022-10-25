"Вагнерівці" масово рекрутують в’язнів, хворих на ВІЛ та гепатит, - ГУР

Російська ПВК "Вагнер" почала масово рекрутувати в’язнів російських тюрем, що страждають на тяжкі інфекційні захворювання, зокрема ВІЛ та гепатит C.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як зазначається, таких хворих "бійців" росіяни позначають відповідними браслетами на руках.

За даними розвідки, явище вже набуло масового характеру. Так, лише з однієї виправної колонії №5 в селищі Металострой Ленінградської області компанія найняла понад сотню в’язнів із підтвердженим діагнозом "ВІЛ" або "гепатит С".

Встановлено, що для "маркування" інфікованих бойовиків командування "вагнерівців" змушує їх одягати на руку браслети: червоні — за наявності ВІЛ, білі — за наявності гепатиту.

"У середовищі інших бойовиків, які змушені служити поруч з інфікованими, зростає обурення такою ситуацією. Відомо, що російські медики системно відмовляються надавати допомогу пораненим з гепатитом або ВІЛ", - зауважили в ГУР.

В Україні вже виявлені полонені бойовики, хворі на ВІЛ та гепатит. Вони підтверджують інформацію про масове "рекрутування" інфікованих в’язнів до ПВК "Вагнер".

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