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Україна очікує від Німеччини $500 млн фіндопомоги щомісячно, - радник Зеленського Роднянський

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євро
Україна сподівається, що Німеччина буде перераховувати 500 мільйонів доларів щомісяця для фінансування українського бюджету воєнного часу.

Про це радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олександр Роднянський сказав газетам медіагрупи Funke, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZDF.

"Йдеться про надійний графік - як мінімум на найближчі пів року. Нам потрібно чотири-п'ять мільярдів доларів для нашого бюджету щомісяця" - сказав Роднянський.

За його словами, Німеччина "могла б взяти на себе близько 500 мільйонів доларів на місяць, особливо з перспективою на 2023 рік".

Україна загалом сподівається на близько двох мільярдів доларів на місяць від ЄС.

За словами Роднянського, останні російські безпілотники та ракетні атаки знищили 30 відсотків електростанцій та 40 відсотків енергетичної інфраструктури. Раніше Україна експортувала електроенергію і отримувала значні доходи. Це підтримувало валюту і стабілізувало резерви центрального банку.

На жаль, росіяни "досягли своєї мети - задушити український експорт електроенергії", сказав радник. Атаки також є цілеспрямованим ударом по енергетичній безпеці ЄС, зазначив він.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Right Right 2d264255
    Для Зелі це своя людина, Зеля ж сам спокійно після початку війни в 14 році на кацапію їздив і виступав там перед кацапськими олігархами з жартами про хохлів
  • Sophia-Maria Duglass
    Про це радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олександр Роднянський сказав газетам медіагрупи F Джерело:

    Я НЕ ЗРОЗУМИЛА - це той Роднянський Олександр , котрий переїхав до мацкви і там дуже добре жив ? А зараз, коли петух клюнув , повернувся і ОДРАЗУ ДО РАДНИКІВ ПРЕЗІДЕНТА ?
  • Деніс Войцеховський
    Ти, ****, Україною не прикривайся.
    То ви, зелень, сподіваєтесь, що вам то по кишеням попадає.
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