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Зеленський закликав ЄС створити фінансовий "Рамштайн"

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зеленський,трасс
Президент України Володимир Зеленський закликав стани ЄС створити фінансовий "Рамштайн" для допомоги Україні у реконструкції та відновленні економіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я вірю, що зараз можемо схвалити рішення про започаткування фінансового "Рамштайну" для підтримки нашої спільної стабільності. Нам потрібна фінансово-координаційна платформа, яка об'єднає всі зусилля щодо відновлення нашої країни", - зазначив глава держави на міжнародній експертній конференції з відновлення та модернізації України у Берліні.

Також Зеленський заявив, що Україна розробила прозорий план відновлення.

"Це те, що потрібно Україні для виживання. Саме зараз. Вага нашого плану швидкого відновлення – 17 млрд доларів негайно. Це лікарні, школи, життєво важлива транспортна та енергетична інфраструктура. Ми маємо колосальні потреби у відновленні житла", - сказав він.

"Ми поки що не отримали жодного центу на швидке відновлення. Я прошу вас наблизити необхідні рішення", - додав Зеленський.

За його словами, "вже зараз на цій конференції треба ухвалити рішення щодо допомоги для покриття дефіциту бюджету наступного року. Для України це непідйомна сума – 28 млрд доларів дефіциту. Це зарплати вчителів, лікарів, пенсії. Наше об'єднання є досить потужним, щоб реалізувати це завдання".

Зеленський також наголосив, що "є російські активи, які вже заморожені та ті, які ще необхідно заморозити".

"Значна частина цих активів у юрисдикціях європейських країн. Нам потрібна компенсація, і це справедливо. Отже, нам потрібен реальний швидкий законний механізм спрямування російських активів на відшкодування збитків, завданих російською війною", - заявив він.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Alex Sav 8157c114
    а вот це зайве-нехай самі контролюють вкладене бабло- а то від нього нічого не лишиться- почнуть знімати серіал про слуг урода+95 квартал-боневтік -герой України і т д
  • CrossFirenko
    Грошиків не вистачає? А те, що врізають допомогу через невдоволення марнотратством бюджету? Через створення фондів, які допомагають привласнити частину грошей, через чергові схеми, через скажене розкрадання, через продажу гуманітарок, які люд по всьому світу збирає, через ігнорування закликів боротись з корупцією, через заяви повної узурпації влади зельоними? Дипломати виражаються дипломатично, але суспільство цим не париться. Все в пресі. Ніхто там зельоним нічого не прощає, коли самі в кризі, а це шобло краде шаленими темпами.
  • Saskia Jansen
    Підприємства, які випускали ракети для України - стояли, гроші в асфальт заливали, а заводи, які поставляли на росію двигуни - працювали.
    Стратеги на Банковій.
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