Зеленський закликав ЄС створити фінансовий "Рамштайн"

Президент України Володимир Зеленський закликав стани ЄС створити фінансовий "Рамштайн" для допомоги Україні у реконструкції та відновленні економіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я вірю, що зараз можемо схвалити рішення про започаткування фінансового "Рамштайну" для підтримки нашої спільної стабільності. Нам потрібна фінансово-координаційна платформа, яка об'єднає всі зусилля щодо відновлення нашої країни", - зазначив глава держави на міжнародній експертній конференції з відновлення та модернізації України у Берліні.

Також Зеленський заявив, що Україна розробила прозорий план відновлення.

"Це те, що потрібно Україні для виживання. Саме зараз. Вага нашого плану швидкого відновлення – 17 млрд доларів негайно. Це лікарні, школи, життєво важлива транспортна та енергетична інфраструктура. Ми маємо колосальні потреби у відновленні житла", - сказав він.

"Ми поки що не отримали жодного центу на швидке відновлення. Я прошу вас наблизити необхідні рішення", - додав Зеленський.

За його словами, "вже зараз на цій конференції треба ухвалити рішення щодо допомоги для покриття дефіциту бюджету наступного року. Для України це непідйомна сума – 28 млрд доларів дефіциту. Це зарплати вчителів, лікарів, пенсії. Наше об'єднання є досить потужним, щоб реалізувати це завдання".

Зеленський також наголосив, що "є російські активи, які вже заморожені та ті, які ще необхідно заморозити".

"Значна частина цих активів у юрисдикціях європейських країн. Нам потрібна компенсація, і це справедливо. Отже, нам потрібен реальний швидкий законний механізм спрямування російських активів на відшкодування збитків, завданих російською війною", - заявив він.

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