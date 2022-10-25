Путінська Росія наразі у розпачі. Підтримуватимемо Україну настільки довго, наскільки буде потрібно, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина підтримуватиме Україну політично, фінансово, гуманітарно та за допомогою зброї так довго, наскільки це буде потрібно.

Про це Шольц сказав, відкриваючи міжнародну експертну конференцію з відновлення, реконструкції та модернізації України у вівторок у Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Доки ми з вами говоримо, ця брутальна війна триває. Ці останні напади та руйнування інфраструктури, також використання дронів-камікадзе - це новий страшний момент у цій війні, яка намагається стерти Україну зі світової карти. Ця огидна війна демонструє насамперед одне - що путінська Росія наразі у розпачі", - заявив Шольц.

"Українці - горда нація, вони переможуть у цій війні, але для цього ми маємо разом підтримати Україну політично, фінансово, гуманітарно, а також за допомогою зброї. Ми поставлятимемо все це настільки довго, наскільки це буде необхідно", - додав канцлер Німеччини.

Він наголосив, що Німеччина також підтримуватиме Україну надалі системами протиповітряної оборони, яких вона потребує.

"Сьогодні, на жаль, ми не можемо ще сказати, коли закінчиться ця війна, але вона закінчиться, і коли це станеться, ми будемо надалі стояти пліч-о-пліч з Україною, підтримувати її на шляху демократії, свободи і безпеки", - запевнив Шольц.

Канцлер Німеччини наголосив, що наразі настав момент, щоб зібрати найкращих фахівців, найрозумніших експертів, щоб вони всю свою експертизу та знання надали для відновлення України.

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"Нині саме той момент, щоб зібрати колективні знання всього світу для майбутнього України. Нині той момент, коли ми маємо створити інституційні межі для того, щоб керувати відновленням України. І нині якраз той момент, щоб подискутувати про те, як виглядатиме майбутнє України, як це фінансуватиметься", - впевнений Шольц.

Він зазначив, що йдеться про створення нового Плану Маршалла XXI століття.

"Це завдання на покоління, але завдання починається зараз: відновлення економічної сили України, модернізація. Це буде виклик для наступних поколінь, і цей виклик потребує зусиль усієї світової спільноти. Але це також шанс на наступні покоління, якщо нам вдасться це зробити", - сказав канцлер.

"Давайте думати не тільки про відновлення того, що вже було до війни, ми маємо думати про те, що буде, що можемо створити нову резильентну Україну на засадах сталої економіки, яка постачатиме зелену енергію, експортуватиме продукти високої якості, промислову та аграрну продукцію, яка буде хабом ІТ-експертизи, ІТ-технологій, членом ЄС з відповідними правовими рамками, правовими структурами", - додав він.

Одночасно Шольц наголосив на важливості того, щоб Україна також активно брала участь і перебирала на себе велику відповідальність у процесі трансформації.