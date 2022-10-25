Рашисти запустили "Шахеди" з боку Білорусі

Російські окупанти запустили дрони-камікадзе "Шахед" з території Білорусі – у Києві та області оголошена повітряна тривога.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це в коментарі повідомили у розвідці та начальник служби зв’язків з громадськістю Повітряних Сил Збройних Сил України полковник Юрій Ігнат.

За словами співрозмовника видання, окупанти запустили 10 "Шахедів". Як пояснив Юрій Ігнат, якщо оголошена повітряна тривога, то загроза ударів є.

"Якщо є тривога, то є вона не просто так – існує і загроза. Ми щось зараз коментувати не можемо, бо, якщо є тривога, то однозначно є і загроза, а тоді відповідно йде бойова робота – щось коментувати зможемо по результатах.

Але ймовірність ударів у тому числі "Шахедами" є – вони їх мають і на півдні країни, і в Росії, і на територію Білорусі завезли. Вони не вперше атакують на Київ саме з білоруського напрямку – вони по руслу Дніпра летять", - зазначив Ігнат.

Він зазначив, що вдень трохи легше збивати дрони, бо візуально ціль видно. І вдень повітряні сили можуть залучити більше сил та засобів для збиття "Шахедів" – це і великокаліберні кулемети, і зенітна зброя, і ПЗРК – мобільні вогневі групи, і ЗРК, та авіація.

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