Унаслідок вибуху в Мелітополі постраждало телебачення окупантів
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У Мелітополі Запорізької області підірвали бізнес-центр фейкового "губернатора" Євгена Балицького, де розміщувалося пропагандистське телебачення.
Про це в телеграмі інформує місцеве видання "Ріа-Мелітополь", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вранці у Мелітополі прогримів потужний вибух. Підірвали будівлю бізнес-центру фейкового губернатора Є. Балицького… Відомо, що це був один із центрів ухвалення рішень окупаційної влади. Тут у підвалі регулярно проводили планьорки зрадники з команди гауляйтера Є. Балицького", – йдеться у дописі.
Також у цьому будинку було телебачення, яке займалося пропагандою на окупованих територіях. Поруч із будівлею розташовувалася телевежа.
Подробиці про жертв та пошкодження уточнюються. Однак, за інформацією окупантів, постраждало п'ятеро людей.