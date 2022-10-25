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Волонтери оголосили великий збір на бойові дрони: Доставимо окупантам "камені з неба"

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війна
Волонтери оголосили масштабний збір на бойові дрони для українських військових.

Про це повідомляє Волонтерський штаб "Українська команда" на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Українська команда" відкриває новий збір на бойові дрони, які допоможуть нашим воїнам швидше очищувати нашу землю від рашистської погані. Пам’ятаєте, як росіяни вихвалялися, що нізащо не підуть з нашої землі? "Да хоч камені з неба", - говорили вони, віджимаючи у нас Крим. Просили – отримайте. Бойові дрони ефективно доставляють "камені з неба" прямо на голови окупантів, перетворюючи їх на "хороших руських", - заявили в "Українській команді".

У Волонтерському штабі також показали результат роботи бойових дронів на відео, яке надіслали захисники.

"Потрібно зібрати щонайменше 1,5 мільйони гривень. Влаштуємо окупантам "каменепад"!" - йдеться у повідомленні.

Долучитися до збору можна за посиланням.

Читайте: Волонтерка Юсупова просить українців про допомогу: На донецькому напрямку бійці благають купити два дрони. Підрозділ залишився без очей, втратили всі квадрокоптери. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Victor Frey
    на рахунок Порошенка я би таке не говорив. Так, по Донбасу і його окупації в 2014 багато темних моментів, як і по мінським домовленостям. Але чомусь не говоримо про те що в 2014-у у нас армії як такої практично не було. І зброї західної не було і головне підтримки Заходу не було крім "озабоченості". І якби в 2014 кацапи поперли навіть третину сили що з 24-го лютого - була би повна окупація. А на рахунок підтримки армії і її розбудови до 2019 то заслуга Петра і заслуга його що в цьому році ворога гідно зустріли і зупинили, звичайно не рахуючи ганебну здачу Півдня. Але прийде час і розберемося що і як було
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    просто гори трупів на східному напрямку,стільки смердючих кацапів ви ще не бачили https://twitter.com/i/status/1584803438030127104 гори дохлих свинособак
  • Топ Ган
    ...краще б оголошували великий збір на нормального верховного головнокомандувача
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