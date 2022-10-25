Волонтери оголосили великий збір на бойові дрони: Доставимо окупантам "камені з неба"

Волонтери оголосили масштабний збір на бойові дрони для українських військових.

Про це повідомляє Волонтерський штаб "Українська команда" на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Українська команда" відкриває новий збір на бойові дрони, які допоможуть нашим воїнам швидше очищувати нашу землю від рашистської погані. Пам’ятаєте, як росіяни вихвалялися, що нізащо не підуть з нашої землі? "Да хоч камені з неба", - говорили вони, віджимаючи у нас Крим. Просили – отримайте. Бойові дрони ефективно доставляють "камені з неба" прямо на голови окупантів, перетворюючи їх на "хороших руських", - заявили в "Українській команді".

У Волонтерському штабі також показали результат роботи бойових дронів на відео, яке надіслали захисники.

"Потрібно зібрати щонайменше 1,5 мільйони гривень. Влаштуємо окупантам "каменепад"!" - йдеться у повідомленні.

Долучитися до збору можна за посиланням.

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