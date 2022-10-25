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Російські війська за минулу добу вбили 10 цивільних, - ОП. ІНФОГРАФІКА

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В Україні за минулу добу, 24 жовтня, російські військові вбили десятьох мирних жителів, ще десятьом цивільним завдали поранень.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

За даними обласних військових адміністрацій:

Донецька область - 10 загиблих (у т.ч. виявлено 3 вбитих раніше), 3 поранених
Запорізька область - 2 поранених
Харківська область - 4 поранених
Херсонська область - 1 поранений

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Російські війська за минулу добу вбили 10 цивільних, - ОП 01

Автор: Наталя Джума

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