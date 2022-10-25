Загроз наступу на Україну з боку Білорусі наразі не спостерігається, - Держприкордонслужба

Змін в характері дій або чисельному складі підрозділів збройних сил республіки Білорусь, які розміщені на посиленні кордону з Україною, не відмічається.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо говорити безпосередньо про лінію кордону, то там ситуація залишається контрольованою, стабільною. Змін в характері дій або чисельному складі підрозділів ЗС Білорусі, які знаходяться на посиленні кордону з Україною, ми не відмічаємо. Вони змінюються на ротаційній основі. Але звісно, що й підрозділи розвідки і підрозділи ДПСУ уважно стежать за ситуацією вглиб території Білорусі", - повідомив Демченко.

За його словами, зараз Білорусь - це майданчик, який РФ використовує як полігон для запуску ракет та дронів в бік України. Водночас українські захисники дадуть жорстку відповідь у разі втягування у війну армії Білорусі.

"Якщо раптом підрозділи ЗС Білорусі спробують долучитись до війни, яку розв’язала Росія проти нашої країни, ми даватимемо і реагуватимемо відповідно до того, що відбуватиметься на нашому кордоні. Але відступати ми не збираємося, ми боронимо свою землю і ворог хай це добре розуміє", - наголосив Демченко.

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Відповідаючи на питання, як швидко сили оборони України побачать небезпеку з боку території Білорусі, речник повідомив: "Таку оцінку можуть дати підрозділи розвідки, які спостерігають за переміщенням і особового складу, і техніки, але на даний момент поряд кордону немає ударного угрупування, яке б вже могло здійснити вторгнення на територію України".