60% держбюджету йде на оборону, - Шмигаль

Україна 60% державного бюджету направляє на оборону та потребує грошей на відновлення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час панельної дискусії на Міжнародній конференції з питань відновлення України у м. Берлін.

"60% нашого бюджету іде на оборону, ще 16% - на соціальні потреби. Медицина та освіта також велика стаття. Але також нам вдалося 125 млн євро направити на швидке відновлення останнім часом. Цього недостатньо, це лише 5% об'єктів, які зруйновані. Нам потрібна ваша допомога", - сказав глава уряду.

Прем'єр-міністр наголосив на важливості відновлення нашої держави вже зараз, не чекаючи завершення війни. Треба прорахувати кожний крок відновлення, розуміючи що нині недостатньо просто відновити те, що Росія знищила, бо треба якісно змінювати Україну на краще.

"Чому нам треба відбудовувати теплоелектростанцію, якщо її завтра знову можуть зруйнувати? Тому що люди повинні жити і не мерзнути. Чому ми будемо підприємства та фірми, заводи відновлювати, якщо завтра ракета туди може влучити? Тому що людям потрібна робота. Чому ми повинні зараз відбудовувати мости, лікарні? Тому що людям потрібні місця, де лікуватися, дороги, по яких машини з гуманітарною допомогою будуть досягати тих, хто її найбільше потребує", - пояснив Шмигаль.

Прем'єр-міністр підкреслив, що Україна буде керувати цим процесом відбудови разом із всіма міжнародними партнерами.

"Наш офіс реформ збирає пропозиції щодо плану відновлення України", - додав глава уряду.

Читайте: Зеленський закликав ЄС створити фінансовий "Рамштайн"