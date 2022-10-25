З українським прапором у Крим прийде Європейський Союз, - Зеленський

Повернення українського прапора до Криму означатиме прихід на півострів Європейського Союзу в повному розумінні цих слів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи у вівторок в онлайн-форматі на парламентському саміті "Кримської платформи", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Прихід українського прапора до Криму - це прихід на півострів Європейського Союзу в повному розумінні цих слів, усіх рівнів нашої інтеграції", - сказав він.

"Повернення українського прапора до Криму - це повернення звичайних для Європи "нормальностей" - безпечної, соціальної, культурної. Це колосальні можливості розвитку. Всього цього у Криму наразі немає, не може бути. Росія позбавила наш півострів розвитку", - заявив президент.

"Повернення українського прапора - це захист прав людини, свобода для всіх людей у Криму, для всіх спільнот", - наголосив він.

Для досягнення цієї мети, сказав Зеленський, "нам потрібна достатня підтримка - оборонна, фінансова, санкційна - як фундамент майбутнього Криму". "Потім, коли ми вийдемо на наші кордони, потрібен буде ваш досвід - із безпеки, політичний, юридичний, соціальний", - сказав він, звертаючись до учасників саміту.

Це потрібно буде, щоб "повернути Криму повноцінне життя, а людям у Криму - справедливість", - наголосив Зеленський.

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"Ми маємо зробити наш формат стартом для інших гуманітарних та політичних платформ, сприяти деокупації інших територій - від Придністров'я до "північних територій" (чотири курильські острови. - Ред.).

"Обіцяйте мені, що обов'язково завітаєте до нашого українського Криму відразу, щойно повернемо туди національний прапор", - сказав також Зеленський, звертаючись до учасників саміту.