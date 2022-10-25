Штайнмаєр звернувся із посланням до українців: "Ви можете розраховувати на Німеччину! Ми продовжуватимемо підтримувати Україну"

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, який прибув до України у вівторок, 25 жовтня, звернувся з посланням до українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter прессекретаря президента Керстін Гаммелін.

"Моє послання народу України: ви можете розраховувати на Німеччину! Ми продовжуватимемо підтримувати Україну: у військовому, політичному, фінансовому та гуманітарному відношенні", - заявив він.

І водночас Штайнмаєр звернувся до всіх німців.

"Ніколи не забуваймо, що ця війна означає для людей тут (в Україні, - ред.)! Попри всі тягарі, які приносить війна і нам у Німеччині - давайте на хвилинку подивимося очима українців, тоді ми знаємо, що їм потрібна наша повна солідарність і підтримка - доти, поки це необхідно, - додав він. - Це також питання якнайшвидшого відновлення зруйнованої інфраструктури, ремонту електромереж, водопроводів, систем опалення, усунення вузьких місць у подачі електроенергії".

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