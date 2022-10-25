Рашисти обстріляли автомобіль з цивільними на Херсонщині: Дві особи загинули, поранено дитину
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Російські загарбники обстріляли автомобіль з мешканцями Олешок, внаслідок цього загинули двоє людей, дитина дістала поранення.
Про це повідомив міський голова Олешок Євген Рищук, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора в Олешківській ТГ нелюди розстріляли машину з жителями Олешок (не зупинилися на вимогу окупантів)- осколкові поранення. Двоє загиблих-один помер на місті, друга на операційному столі. Дівчинка 5 років з ампутацією пальця кисті жива", - йдеться в повідомленні.