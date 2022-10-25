РФ тримає на бойовому чергуванні вісім носіїв "Калібрів"

Станом на 25 жовтня Російська Федерація тримає в Чорному, Азовському та Середземному морях понад 20 кораблів та катерів, серед яких вісім є носіями крилатих ракет "Калібр".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє пресслужба командування ВМС ЗСУ.

"Станом на 25.10.2022 в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 3 ворожі носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 20 ракет; в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 6 кораблів та катерів; в Середземному морі – 13 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр"", – ідеться у повідомленні.

Також зазначається, що за добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 35 суден, з них 13 суден рухалось із протоки Босфор; до Чорного моря – 31 судно, з них 8 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

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У пресслужбі наголосили, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.