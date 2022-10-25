Макрон закликав Папу Римського зателефонувати Путіну, Кирилу та Байдену для встановлення миру в Україні, - ЗМІ

Французький президент Емманюель Макрон на аудієнції у Папи Римського Франциска 24 жовтня нібито подав ідею, щоб той зателефонував до Кремля та головного церковника Росії, щоб переконати їх зупинити війну проти України. З метою "сприяння мирному процесу" в Україні та в інших частинах світу Макрон нібито просив понтифіка зателефонувати й до Білого дому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише французьке видання Le Point.

Макрон розповів, що у розмові просив Папу зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну та голові Російської православної церкви Кирилу, а також президенту США Джо Байдену. Закликав главу католицької церкви "сприяти встановленню миру". Не уточнюється, як саме.

"Нам потрібно, щоб Сполучені Штати сіли за стіл для просування мирного процесу в Україні. У Джо Байдена справжні довірчі відносини з Папою. Папа може вплинути на нього для участі Америки в Гаїті та Україні", – сказав президент Франції.

На думку Макрона, потрібний "релігійний діалог".

Також читайте: Папа Римський: Ядерну зброю треба знищити. Володіти нею - аморально

Французький лідер та понтифік спілкувалися близько години, Макрон подарував йому старовинну книгу Іммануїла Канта "До вічного світу".

23 жовтня Макрон виступав в Італії перед богословами та їхніми благодійниками, і говорив, що "православною релігією маніпулюють можновладці в Росії", закликав священників РПЦ "опиратися тиску". Постпред України при ООН Сергій Кислиця поправив його: "Ніхто не маніпулює РПЦ, вона є частиною злочинного режиму у РФ".

Під час візиту до Італії Макрон наголосив, що коли закінчувати війну, вирішуватимуть українці та на умовах України.