Макрон закликав Папу Римського зателефонувати Путіну, Кирилу та Байдену для встановлення миру в Україні, - ЗМІ
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише французьке видання Le Point.
Макрон розповів, що у розмові просив Папу зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну та голові Російської православної церкви Кирилу, а також президенту США Джо Байдену. Закликав главу католицької церкви "сприяти встановленню миру". Не уточнюється, як саме.
"Нам потрібно, щоб Сполучені Штати сіли за стіл для просування мирного процесу в Україні. У Джо Байдена справжні довірчі відносини з Папою. Папа може вплинути на нього для участі Америки в Гаїті та Україні", – сказав президент Франції.
На думку Макрона, потрібний "релігійний діалог".
Французький лідер та понтифік спілкувалися близько години, Макрон подарував йому старовинну книгу Іммануїла Канта "До вічного світу".
23 жовтня Макрон виступав в Італії перед богословами та їхніми благодійниками, і говорив, що "православною релігією маніпулюють можновладці в Росії", закликав священників РПЦ "опиратися тиску". Постпред України при ООН Сергій Кислиця поправив його: "Ніхто не маніпулює РПЦ, вона є частиною злочинного режиму у РФ".
Під час візиту до Італії Макрон наголосив, що коли закінчувати війну, вирішуватимуть українці та на умовах України.