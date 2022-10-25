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Школярам Бердянська педагоги-зрадники пропонують писати заяви на відмову від вивчення української мови та літератури, - Федоров

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школа,окупанти,окупація
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях взялися за деукраїнізацію.

Про це повідомив мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти взялися за деукраїнізацію тимчасово окупованих територій. Окупанти вчергове піймалися на власній брехні. Школярам Бердянська педагоги-зрадники вже пропонують писати заяви на відмову від вивчення української мови та літератури. Не за горами такі ж заяви і від мелітопольських колаборантів", - йдеться в повідомленні.

За словами Федорова, всі обіцянки "гауляйтерів про те, що діти на окупованих зможуть вивчати рідну мову, очікувано виявилися брехнею".

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Werner Stauffacher
    Я категорично проти вживання слова «деукраїнізація»!
    Із нього випливає припущення про те, що в Бердянську мешкало російськомовне населення, яке було "українізоване". І от тепер рашисти та колаборанти повертають Бердянськ до "нормального" стану... Це маніпуляція родом з того ж словника новоязу, що і "демілітаризація" і "денацифікація".
    Насправді ж все було навпаки: населення східної, південної і центральної України піддавалось століттям русифікації.

    Давайте говорити правильно: Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях взялися за русифікацію.
  • vuiko dobrui
    саме цікаве що найбільше зрадників серед однопартійців та прихильників:
    1. місце жопоблок з тими все зрозуміло - колоборанти і 5 колона кацапії
    2. патрія зе - теперішня партія влади в Україні !!! саме однопарційці і прихильники зе за декілька днів здали під окупрацію кацапам Херсон, Мелітополь, тощо ...
  • Snart
    що значить добровільно? Поїдьте «покачайте» там права. Про омбудсмена це жарт?
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