Школярам Бердянська педагоги-зрадники пропонують писати заяви на відмову від вивчення української мови та літератури, - Федоров

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях взялися за деукраїнізацію.

Про це повідомив мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти взялися за деукраїнізацію тимчасово окупованих територій. Окупанти вчергове піймалися на власній брехні. Школярам Бердянська педагоги-зрадники вже пропонують писати заяви на відмову від вивчення української мови та літератури. Не за горами такі ж заяви і від мелітопольських колаборантів", - йдеться в повідомленні.

За словами Федорова, всі обіцянки "гауляйтерів про те, що діти на окупованих зможуть вивчати рідну мову, очікувано виявилися брехнею".

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