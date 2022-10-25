Окупанти обстріляли із міномета прикордоння Сумщини, - ОК "Північ"
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Армія окупантів обстріляла з міномета прикордоння Сумської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".
Як зазначається, з 09:35 до 10:00 спостерігачі зафіксували 10 приходів, імовірно з міномета 120 мм, в районі Рожковичів.
"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.