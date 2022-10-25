Шантаж Росії щодо "брудної бомби" варто сприймати серйозно, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що до заяв Москви про те, що Україна майже закінчила розробку "брудної бомби", слід ставитися дуже серйозно.

Про це повідомляє портал Delfi, передає Цензор.НЕТ.

Так він відреагував на відповідні звинувачення, висловлені міністром оборони Росії Сергієм Шойгу в телефонних розмовах із колегами з низки країн НАТО.

"Дуже нагадує заяви Росії, що мали місце до 24 лютого, якщо ви пам'ятаєте, тоді поширювали неправдиву інформацію про нібито наявні в Україні хімічні заводи. Деякі партнери сприйняли це всерйоз, але не всі. Ми думали, що це просто російська кампанія брехні, але ми бачимо, у що вона вилилася", - сказав Ландсбергіс.

"Зараз є ті самі відгомони, я думаю, до них потрібно поставитися дуже серйозно. Я дуже радий спільній заяві партнерів по НАТО про те, що ми не піддамося на брехню, продовжуватимемо допомагати Україні, і що ніхто не вірить інформації, поширюваній Росією", - сказав глава литовської дипломатії.

За словами Ландсбергіса, країни-партнери мають бути готовими до ескалації ситуації та продовжувати посилення підтримки України.

"Чи може це означати, що Росія піде на подальшу ескалацію - я думаю, потрібно бути готовим до можливої ескалації, попри дзвінки Шойгу. Росія програє війну і в стадії поразки може її загострити, але наша відповідь має бути єдиною - ще більше допомоги Україні", - сказав він.

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