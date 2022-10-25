Шантаж Росії щодо "брудної бомби" варто сприймати серйозно, - глава МЗС Литви Ландсбергіс
Про це повідомляє портал Delfi, передає Цензор.НЕТ.
Так він відреагував на відповідні звинувачення, висловлені міністром оборони Росії Сергієм Шойгу в телефонних розмовах із колегами з низки країн НАТО.
"Дуже нагадує заяви Росії, що мали місце до 24 лютого, якщо ви пам'ятаєте, тоді поширювали неправдиву інформацію про нібито наявні в Україні хімічні заводи. Деякі партнери сприйняли це всерйоз, але не всі. Ми думали, що це просто російська кампанія брехні, але ми бачимо, у що вона вилилася", - сказав Ландсбергіс.
"Зараз є ті самі відгомони, я думаю, до них потрібно поставитися дуже серйозно. Я дуже радий спільній заяві партнерів по НАТО про те, що ми не піддамося на брехню, продовжуватимемо допомагати Україні, і що ніхто не вірить інформації, поширюваній Росією", - сказав глава литовської дипломатії.
За словами Ландсбергіса, країни-партнери мають бути готовими до ескалації ситуації та продовжувати посилення підтримки України.
"Чи може це означати, що Росія піде на подальшу ескалацію - я думаю, потрібно бути готовим до можливої ескалації, попри дзвінки Шойгу. Росія програє війну і в стадії поразки може її загострити, але наша відповідь має бути єдиною - ще більше допомоги Україні", - сказав він.