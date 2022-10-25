Росія зіштовхнеться з наслідками незалежно від того, використає вона "брудну" чи ядерну бомбу, - Держдеп США

Речник Держдепу США Нед Прайс застеріг, що Росія зіштовхнеться з наслідками, незалежно від того, використає вона так звану "брудну бомбу" чи будь-яку іншу ядерну зброю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Безумовно, це було б ще одним прикладом жорстокості президента Путіна, якби він використав так звану "брудну бомбу". Росія зіштовхнеться з наслідками незалежно від того, використає вона "брудну" чи ядерну бомбу. Ми дуже чітко це сказали", - заявив Прайс.

Він додав, що важливо, щоб Москва знала "глибокий характер цих наслідків", з якими вона зіштовхнеться, якщо вона почне використовувати ядерну зброю.

Водночас Прайс не уточнив, якими можуть бути ці наслідки для Росії, та не сказав, чи будуть вони відрізнятися залежно від типу зброї.

Він заявив, що Сполучені Штати нині не бачать жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, але занепокоєні щодо можливого використання "брудної бомби".

Нагадаємо, протягом неділі міністр оборони РФ Сергєй Шойгу зателефонував щонайменше трьом міністрам оборони держав НАТО - Франції, Туреччини й Британії), розповідаючи про українську "брудну бомбу".

РФ стверджує, що Україна готує удар "брудною бомбою" по своїй території, щоб звинуватити у цьому Росію.

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