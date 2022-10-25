Минулої доби морські піхотинці знищили 2 ворожі танки, 3 БМД та 3 сховища боєприпасів, - ВМС

24 жовтня військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС.

Як зазначається, минулої доби морські піхотинці знищили 3 чоловіки живої сили та бойову машину десанту, а також захопили вантажівку "Урал" як трофей.

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили 2 танки, 2 бойові машини десанту та 3 сховища боєприпасів. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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