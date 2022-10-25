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Комплекс IRIS-T збиває 9 із 10 ракет, - Шмигаль

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє про ефективність військової техніки, що передається Німеччиною, зокрема комплексу IRIS-T.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Німецька зброя чудово себе показує на полі бою, вона захищає наші життя, нашу інфраструктуру, і чудово працює. 9 із 10 ракет система IRIS-T змогла знешкодити", - сказав глава уряду.

Прем'єр також подякував Німеччині за те, що у військовому секторі вона є другою за обсягом донором.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    Президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, который 25 октября прибыл с первым за время полномасштабной войны визитом в Украину, подарили символический букет ирисов. Украинцы намекнули лидеру, что ждут поставку обещанных ЗРК IRIS-T.

  • Прощай немытая раССея
    Шмигалю, как кадровому военному и специалисту ПВО, конечно же можно выступать с такими заявлениями......он же не Игнат какой-то....Уже достал этот пиар каждой рожи на чужих компетенциях...
  • irenka ko
    Тонко!
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