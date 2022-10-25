Комплекс IRIS-T збиває 9 із 10 ракет, - Шмигаль
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє про ефективність військової техніки, що передається Німеччиною, зокрема комплексу IRIS-T.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Німецька зброя чудово себе показує на полі бою, вона захищає наші життя, нашу інфраструктуру, і чудово працює. 9 із 10 ракет система IRIS-T змогла знешкодити", - сказав глава уряду.
Прем'єр також подякував Німеччині за те, що у військовому секторі вона є другою за обсягом донором.