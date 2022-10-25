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Україна наростила експорт металобрухту до країн ЄС у 5 разів, - ЗМІ

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метал
Українські експортери брухту чорних металів у вересні 2022 року наростили постачання до країн Євросоюзу порівняно із серпнем поточного року в 5 разів.

Про це повідомили Бізнес-порталу UAprom джерела на ринку, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо у серпні з України вивезли 1 тис. т металобрухту у тестовому режимі, то вже у вересні експортери брухту налагодили стабільні постачання до Польщі, Словаччини та Литви, а сумарні обсяги досягли 5 тис. т", - сказав один з учасників ринку.

За словами іншого джерела, знайомого із ситуацією, оформлення всіх партій брухту так само відбувається на двох західноукраїнських митницях у містах Рівне та Луцьк.

"Вони видають так звані сертифікати про походження Євро-1, завдяки яким експортери брухту не платять мито 180 євро/т", - сказав він.

Керівник Центру політичного аналізу Володимир Головко вважає, що кратне зростання постачання металобрухту до країн ЄС говорить про те, що немає жодних проблем ні з експортом сировини до європейських країн, ні з оформленням сертифікату Євро-1, про що неодноразово заявляли брухтозаготівельники.

"Але при цьому складається парадоксальна ситуація: українські металурги не можуть довести в податкових органах весь ланцюжок українського походження та постачання металобрухту, а окремим експортерам брухту, причому лише на митницях у Луцьку та Рівному, це вдається, за рахунок чого і отримують сертифікат Євро-1", - зазначив він.

Водночас експерт також звернув увагу на те, що всі 5 тис. т металобрухту було поставлено не споживачам, тобто металургійним заводам (як вимагає сертифікат Євро-1), а європейським трейдерам. "Простежити, чи потрапив український брухт на метпідприємства, неможливо. Тому всі ці ігри з сертифікатами і трейдерами більше схожі на схематоз, щоб уникнути оплати мита 180 євро/т, вивести прибуток з території України, а саму сировину реекспортувати до Туреччини або навіть Придністров'я, оскільки в ЄС масово зупиняються сталеплавильні потужності", - констатував В.Головко.

Також читайте: Металургійна галузь потребує комплексної державної підтримки, передусім - у відновленні експорту, - Буряченко

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Топ Ган
    ...в Україні зараз цього багато...
  • volley
    Тамара Горіха Зерня

    Незважаючи на війну, у країні іде великий розпил коштів на Великому дорожньому будівництві. З державного бюджету виділяються мільйони гривень, у тому числі на "експлуатацію доріг" на окупованих територіях.

    Далі за матеріалами розслідування сайту Главком:

    - Служба автомобільних доріг у Донецькій області перерахувала фірмі «Юніотрансбілдінг» (статутний капітал 10 тис
    гривень) 40 млн гривень за експлуатаційне утримання доріг державного значення на Донеччині. Однак фірма зареєстрована у місті Мирноград, яке на початку червня перебувало у зоні бойових дій.

    - Служба автомобільних доріг у Луганській області з 24 лютого заплатила більше 10 млн грн харківському облавтодору, який мав ремонтувати дороги Луганщини. Які повністю розташовані в окупації.

    - Служба автомобільних доріг у Запорізькій області перерахувала 108,45 млн грн на рахунок ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл". Попри те, що окупанти захопили 60% області, замовник робіт не провів коригувань цього великого кошторису.

    (Кінець цитати Главкому).
    Тобто лише у трьох областях списано внікуди 160 мільйонів гривень. Це тільки те що лежить на поверхні, те що журналісти знайшли двома клацаннями мишки.

    Давайте конвертуємо цю суму, наприклад, у авто для ЗСУ. У безпілотники - не пафосні байрактари, а звичайні робочі мавіки. У маскувальні сітки. Скільки сіток можна купити за 160 мільйонів? Думаю достатньо, щоб вивільнити руки всієї України.
    Та яка різниця куди? Хоч по тисячі гривень кожному солдату на цукерки.
    Але не в бездонні кишені зелених мародерів.
  • Mykola Trofimenko a12d9878
    А то! Тільки під Ізюмом, Куп'янськом, Лиманом скільки металобрухту лишилося
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