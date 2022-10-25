Європарламент продовжить санкційний тиск на РФ та її прихильників, - Карас

Європейський парламент продовжить санкційний тиск на Російську Федерацію та її прихильників, заявив перший віцепрезидент Європейського парламенту Отмар Карас.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Карас сказав на Першому парламентському міжнародному саміті "Кримська платформа" у Загребі (Хорватія) у вівторок.

"Ми продовжуватимемо впроваджувати санкції щодо Путіна та його союзників, таких як Лукашенко. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну в гуманітарному, військовому та фінансовому напрямах, зокрема у питаннях відновлення. Ми також підтримуватимемо Україну політично на її шляху до Європи", - сказав він.

Він наголосив, що парламенти мають відігравати ключову роль для зміцнення свободи, демократії та фундаментальних прав у боротьбі з російською агресією в Україні та її пропагандою у всьому світі, а також у підтримці України до її перемоги у війні та проведення реформ.

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"Європейський парламент звернувся до 160 парламентів із закликом підтримати Україну. Це започаткувало діалог із парламентами всього світу. Ми маємо продовжувати цей діалог та об'єднати наші зусилля", - зазначив Карас.

Перший віцепрезидент Європарламенту наголосив, що необхідно використати всі інструменти для боротьби з російською пропагандою.

"Європейський парламент постійно продовжуватиме свої зусилля для забезпечення відновлення територіальної цілісності України, в якій права людини, свобода, демократія... і верховенство права будуть на першому місці", - резюмував Карас.

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