Фінансовий "Рамштайн" необхідно створити до кінця поточного року, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що міжнародну координаційну фінансову платформу відновлення України необхідно створити до кінця 2022 року.

Про це він зазначив на пресконференції в межах Міжнародної експертної конференції з питань відновлення, реконструкції та модернізації України у вівторок у Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми вже маємо перші домовленості з ЄС, Міжнародним валютним фондом щодо платформи координації. Її необхідно створити до кінця цього року на базі формату "Рамштайн", - сказав Шмигаль.

Прем'єр також зазначив, що Німеччина має стати важливою складовою майбутньої координаційної платформи.

Раніше Шмигаль заявив, що фінансовий "Рамштайн" має діяти під головуванням ЄС, США та України із залученням міжнародних фінансових організацій.

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