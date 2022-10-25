Заморожені російські активи мають піти на відбудову України, - Моравецький

Російські активи, заморожені за кордоном, мають бути використані для відновлення України.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російські активи, як російської держави, так і олігархів, які заморожені у Швейцарії та інших країнах. Звісно, що ці активи можуть збільшуватися, але саме цей гаманець потрібно використовувати для компенсації, для відновлення України", - сказав він.

Глава польського уряду закликав продовжувати працювати щодо питання інтеграції України до ЄС.

За його словами, підтримка України є "найкращою гарантією для нашої власної безпеки".

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