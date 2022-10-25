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30 демократів у Палаті представників США закликають Байдена до прямих переговорів із Росією

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сша,конгресс
Група з 30 конгресменів лівого крила Демократичної партії США в понеділок направили президенту Джо Байдену листа, де закликають кардинально переглянути стратегію щодо війни в Україні та піти на прямі переговори з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише The Washignton Post.

У листі демократи закликають Байдена поєднати безпрецедентну економічну та військову підтримку, яку Сполучені Штати надають Україні, з "дипломатичним поштовхом на випередження, подвоївши зусилля з пошуку реалістичних умов для припинення вогню".

Однопартійці Байдена висловлюють стурбованість тим, що Вашингтон не веде регулярного діалогу з Москвою для припинення затяжної війни, і нагадують про її глобальні наслідки – аж до зростання цін у Сполучених Штатах та небезпеку ядерного удару РФ.

"Ми не маємо жодних ілюзій щодо труднощів, пов'язаних із залученням Росії, враховуючи її кричуще й незаконне вторгнення в Україну. Якщо є спосіб закінчити війну, зберігши при цьому вільну і незалежну Україну, Америка зобов'язана використовувати всі дипломатичні можливості для підтримки такого рішення, яке буде прийнятним для народу України", - йдеться в листі.

Лист підписали деякі з найвідоміших представників демократів у Конгресі, зокрема Джеймі Раскін, Александрія Окасіо-Кортес, Корі Буш та Ільхан Омар. Це перший подібний заклик до адміністрації Байдена за вісім місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Досі головне занепокоєння можливим зменшенням підтримки України виникало у зв'язку з можливим посиленням позицій Республіканської партії в Конгресі після проміжних виборів 8 листопада.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Right Right 2d264255
    Які перемовини можуть бути з терористами? Якби кацапія хоча б не робила теракти то могли ще бути перемовини, а тепер вже все, доки на кацапії терористична влада ніяких перемовин з ними не може бути
  • ьля
    вважаю, що перемовини з бен-ладеном здатні були задовольнити всі сторони, без зайвого насильства.
  • YU ST
    Ліваки і у США ліваки. Давно пора зрозуміти, що з кацапами найкраща розмова - кулаком у рило.
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