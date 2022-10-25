Просимо українців, які виїхали за кордон, не повертатись додому на зиму, мережі можуть не витримати, - Верещук

Віцепрем’єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулась до українців, які з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну виїхали за кордон, та закликала їх, за можливості, не повертатись до України у зимовий період.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Букви.

За її словами, ті, у кого є можливість й надалі перебувати за кордоном, – нехай перезимують там.

"Буду просити не повертатися, нам треба пережити зиму. На жаль, мережі не витримають, ви бачите, що робить Росія", - наголосила Верещук.

Вона додала, що, звичайно, хотіла б, аби вже навесні українці повернулись та спільно відновлювали Харківщину, Херсонщину й інші українські населені пункти.

"Наші діти повинні жити і навчатися тут, але поки що утримаймось, тому що розуміємо, що ситуація погіршуватиметься, і зиму треба вижити. Переживемо зиму, а далі будемо думати про все решта", - сказала віцепрем'єрка.

Верещук наголосила, що повернення в Україну зараз означатиме знову наразити на небезпеку себе, своїх дітей та вразливих родичів.

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