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Ріші Сунак офіційно очолив уряд Великої Британії

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Король Великої Британії Чарльз у вівторок, 25 жовтня, офіційно затвердив Ріші Сунака на посаді прем’єр-міністра країни після того, як учора він був обраний лідером Консервативної партії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Sky News.

"Ріші Сунак офіційно став прем'єр-міністром (Британії, – ред.) після аудієнції у короля в Букінгемському палаці", - йдеться у повідомленні.

Король Чарльз доручив 42-річному Сунаку сформувати новий уряд.

Очікується, що в наближчі години Сунак виголосить свою першу промову на посаді глави уряду на Даунінг-стріт 10.

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Як повідомлялося, 24 жовтня колишній канцлер скарбниці Сполученого Королівства Ріші Сунак був обраний новим лідером Консервативної партії й прем’єр-міністром Великої Британії.

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Краще Бориса нема нікого
  • Саша Пончик
    Англичанина не нашлось. Посмотрим что это за гусь.
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Принимаем ставки на то, как и когда этот заклинатель предложит "сесть за стол переговоров" с кремлядями.
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