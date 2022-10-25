Ріші Сунак офіційно очолив уряд Великої Британії
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Король Великої Британії Чарльз у вівторок, 25 жовтня, офіційно затвердив Ріші Сунака на посаді прем’єр-міністра країни після того, як учора він був обраний лідером Консервативної партії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Sky News.
"Ріші Сунак офіційно став прем'єр-міністром (Британії, – ред.) після аудієнції у короля в Букінгемському палаці", - йдеться у повідомленні.
Король Чарльз доручив 42-річному Сунаку сформувати новий уряд.
Очікується, що в наближчі години Сунак виголосить свою першу промову на посаді глави уряду на Даунінг-стріт 10.
Як повідомлялося, 24 жовтня колишній канцлер скарбниці Сполученого Королівства Ріші Сунак був обраний новим лідером Консервативної партії й прем’єр-міністром Великої Британії.