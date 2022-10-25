Ріші Сунак офіційно очолив уряд Великої Британії

Король Великої Британії Чарльз у вівторок, 25 жовтня, офіційно затвердив Ріші Сунака на посаді прем’єр-міністра країни після того, як учора він був обраний лідером Консервативної партії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Sky News. "Ріші Сунак офіційно став прем'єр-міністром (Британії, – ред.) після аудієнції у короля в Букінгемському палаці", - йдеться у повідомленні. Король Чарльз доручив 42-річному Сунаку сформувати новий уряд. Очікується, що в наближчі години Сунак виголосить свою першу промову на посаді глави уряду на Даунінг-стріт 10. Також читайте: Сунак стає новим прем’єр-міністром Великої Британії (оновлено) Як повідомлялося, 24 жовтня колишній канцлер скарбниці Сполученого Королівства Ріші Сунак був обраний новим лідером Консервативної партії й прем’єр-міністром Великої Британії.

Автор: Леся Карпенко