Італія залишатиметься партнером хороброго українського народу, який протистоїть російській агресії, - прем’єрка Мелоні

Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні заявила, що Рим не піддасться на енергетичний шантаж Путіна і залишиться партнером України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За словами глави італійського уряду, найближчим "вузлом, який потрібно буде розв'язати", буде вузол енергетики. При цьому вона наголосила, що "піддатися на шантаж Путіна - означає поглибити проблему".

"Свобода має свою ціну" - заявила Мелоні.

Водночас, за словами прем'єрки, Італія і надалі залишатиметься партнером хороброго українського народу, який протистоїть російській агресії" не лише "тому, що ми не можемо прийняти війну, але й тому, що це найкращий спосіб відстоювати наші національні інтереси".

Вона нагадала, що Італія є країною, яка завдяки своїм фізико-географічним характеристикам може більше інвестувати у відновлювану енергетику, зменшуючи таким чином свою залежність від іноземних держав.

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