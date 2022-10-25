Пєсков: Росія відкрита для всіх контактів, це Україна не бажає вести переговори
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву прессекретаря президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова.
"Ми готові це все обговорювати і з американцями, і з французами, і з понтифіком. Ще раз повторюю, Росія відкрита для всіх контактів. Але ми маємо виходити з того, що Україна кодифікувала непродовження переговорів", - сказав він, коментуючи пропозицію президента Франції Емманюеля Макрона, котрий попросив Папу Римського про зусилля для встановлення миру в Україні.
Крім того, Пєсков вкотре звинуватив Україну в небажанні вести переговори з Росією.
"Але з іншого боку, у цій заяві нічого не сказано про те, що хтось має зателефонувати президенту (України, Володимиру, - ред.) Зеленському та розібратися із законодавчою базою, яка відтепер забороняє будь-які переговори з російською стороною, - додав він. - Якщо це все в руслі дійсно зусиль щодо пошуку можливих розв'язок, то це можна оцінити позитивно".
Як повідомлялося, президент Франції Емманюель Макрон звернувся до Папи Римського Франциска з проханням поговорити з лідерами США Джо Байденом та РФ Володимиром Путіним, щоб наблизити встановлення миру в Україні.